La scuola La Traccia di Maresso, venerdì 10 marzo, con inizio alle ore 20.45, nell'auditorium dell'istituto, presenta la campagna di raccolta fondi «La tua scuola. La tua traccia». Dopo la presentazione del progetto andrà in scena «Matteo ragioniere di Dio», rappresentazione teatrale con Andrea Carabelli. L'istituto lo scorso anno ha intrapreso un investimento importante finalizzato alla costruzione di un nuovo polo inaugurato lo scorso settembre. Un plesso moderno e funzionale che si sviluppa su 4 mila mq di spazi interni dedicati all'attività didattica e che oggi ospita la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il progetto ora continua con la necessità di costruire la palestra e completare la struttura. Per questo è stata lanciata la campagna di raccolta fondi «La tua scuola. La tua traccia».

Presentato il progetto andrà in scena Andrea Carabelli, 40 anni, milanese, attore poliedrico che a Maresso presenterà il nuovo spettacolo «Matteo ragioniere di Dio». La pièce è ambientato in una sperduta periferia del Grande Impero Romano, dove vive parsimoniosamente un piccolo ragioniere di nome Matteo. Un uomo abituato a fare il proprio tornaconto come qualunque uomo ragionevole, ma il destino non lo lascia solo con la sua ristretta esistenza di perdite e guadagni, addizioni e sottrazioni. Tutto può capitare su questa terra, anche di incontrare Dio. E allora i conti non tornano più...

La serata è a prenotazione essendo i posti limitati e il costo di partecipazione è di 10 euro. Informazioni e prenotazioni si possono fare chiamando il plesso di via Don Gnocchi 6 a Maresso di Missaglia tel. 039.5310109 o inviando una mail a: alessia@scuolalatraccia.it

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Erba"

Edizione digitale