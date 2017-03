Ferruccio De Bortoli, presidente della Fondazione Memoriale Shoah

Protocollo d’intesa lunedì scorso tra Regione Lombardia e la Fondazione Shoah. Alla firma hanno partecipato personalmente il governatore della Lombardia Roberto Maroni, il presidente della Fondazione Memoriale Shoah Ferruccio De Bortoli, il vicepresidente della Fondazione Roberto Jarach e l’assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia Cristina Cappellini.

La Regione Lombardia, ha ricordato il governatore, «partecipa alla Fondazione Memoriale Shoah dal 2007 e noi continuiamo in questa azione di sostegno e di supporto nei confronti di una iniziativa che ha un valore storico, culturale e sociale di straordinaria importanza. L'accordo sottoscritto oggi prevede un contributo, da parte di Regione Lombardia, corrispondente al 50% del costo complessivo per un ammontare massimo di 1.100.000 euro. Siccome ci crediamo e vogliamo sostenere l'iniziativa qualora fosse necessario, nel rispetto di questo parametro, potremo procedere anche ad aumentare il nostro contributo».

Da parte sua De Bortoli ha riconosciuto la grande sensibilità dimostrata da Maroni auspicando che il rapporto tra Regione e Fondazione possa svilupparsi sempre più e generare nei giovani un’attenzione e una sensibilità che non vengano mai meno.

«Grande soddisfazione per questo momento che sottolinea quanto il Memoriale della Shoah sia una realtà chiave sul fronte culturale per tutti noi, per Milano, per la Lombardia, a livello europeo e internazionale - ha detto l'assessore Cappellini - La proposta culturale del Memoriale della Shoah si sposa con quella portata avanti negli anni da Regione Lombardia, con un'attenzione alla memoria e agli aspetti che hanno caratterizzato la nostra storia, favorendone la conoscenza con modalità innovative e in stretto raccordo con diverse altre realtà culturali».

