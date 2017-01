Presidente Maroni, dopo i recenti tragici fatti di Berlino, anche noi qui in Lombardia ci sentiamo meno sicuri. Non vogliamo certamente cominciare una caccia alle streghe, colpevolizzando tutti gli immigrati, ma i cittadini lombardi hanno il diritto di sentirsi protetti e difesi. Cosa stanno facendo le istituzioni? Cosa state facendo voi?

Mattia - Monza

Gentile Mattia, come lei sa la sicurezza dello Stato è in carico al Governo e in particolare del Ministero dell’Interno: quando fui ministro la mia attenzione su questo tema, come ricorderà, fu altissima soprattutto sull’aspetto dell’immigrazione. Noi abbiamo sempre un’azione politica per convincere il Governo ad evitare l’ingresso nel nostro Paese e nella nostra regione di immigrati clandestini. Il rischio c’è e qualunque misura è utile, ma quella principale e più utile per evitare che si ripeta quello che è accaduto a Berlino è la prevenzione. Serve un impegno più forte da parte del Governo e dell'Europa nel gestire l'immigrazione. Questa è la prima e più importante misura e ciò che ancora manca davvero. Noi abbiamo fatto la legge, se serve un aggiornamento per rendere più rigorose le misure, siamo pronti a farlo. E’ una valutazione che stiamo facendo.

Gentile Maroni, sono Luigi un pendolare bresciano. Ogni giorno percorro la tratta Brescia-Milano, e ogni giorno si rincorrono voci di aumenti del biglietto già particolarmente salato. Ci può dare lei una parola definitiva su questo tema?

Luigi - Chiari

Gentile Luigi, proprio pochi giorni fa, nel corso della tradizionale conferenza stampa settimanale che tengo dopo la riunione di Giunta, ho spiegato, assieme all’assessore alla Mobilità Alessandro Sorte, che non ci sarà nessun aumento dei biglietti dei treni nel 2017. E’ un fatto, gentile Luigi, in totale controtendenza rispetto a quello che stanno facendo le altre Regioni. Il provvedimento che abbiamo votato, inoltre, rilancia il nostro piano sicurezza. Abbiamo infatti già stanziato i 3 milioni di euro necessari a coprire i costi delle guardie giurate che presidieranno treni e stazioni nel 2017. Con l’assessore Sorte abbiamo spiegato che è in via di definizione anche il provvedimento “Dote trasporti”. Di che si tratta? Si tratta di dare un contributo fra i 20 e i 55 euro ai pendolari bresciani che scelgono l’Alta velocità per arrivare a Milano. Sicuramente un provvedimento rivoluzionario che consentirà di sfruttare un sistema integrato a prezzi davvero concorrenziali.

