«La ludopatia è un’emergenza sociale. Regione Lombardia, con un asso di cuori spezzato e lo slogan “non giocarti gli affetti” lancia una grande campagna di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo patologico». Lo ha detto l'assessore regionale Viviana Beccalossi, delegata dal presidente Roberto Maroni al tema della ludopatia, che giovedì 15 dicembre alla stazione Porta Garibaldi di Milano ha presentato la campagna promossa da Regione Lombardia in collaborazione con Trenord. «Per un mese - ha spiegato Beccalossi - i viaggiatori lombardi potranno trovare il nostro slogan sui treni e alle biglietterie delle stazioni, ma anche in centinaia di locali pubblici di tutta la regione. Il messaggio, inoltre, verrà veicolato anche attraverso gadget, magliette e mezzi di comunicazione».

«Sappiamo per certo che il fenomeno è ancora per la maggior parte dei casi sommerso - ha poi raccontato l’assessore - Una ricerca effettuata tra i giovani delle scuole medie inferiori e superiori della Lombardia ci dice che il 16% degli studenti almeno una volta alla settimana spende denaro per slot machine, scommesse sportive o gratta e vinci. Addirittura il 58% dichiara di aver già giocato d’azzardo almeno una volta». La ricerca, condotta su 20.000 studenti lombardi dal centro studi “Semi di Melo”, ha evidenzia anche che il 72% degli intervistati ha riferito di conoscere luoghi in cui è possibile giocare d'azzardo anche se minorenni.

