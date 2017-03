L’assessore regionale al Territorio Viviana Beccalossi ha inviato a tutti i 1.524 sindaci della Lombardia la circolare interpretativa della legge sui luoghi di culto, con le indicazioni utili per regolamentare la presenza dei centri culturali islamici che invece svolgono attività di culto senza averne titolo. «Se non si rispettano i requisiti di Legge - ha detto - i sindaci possono intervenire per interromperne l'attività perché non è ammissibile continuare a chiudere gli occhi di fronte a locali privati usati come moschee».

