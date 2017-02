State cercando un osteopata? Avete bisogno di un’ostetrica? Necessitate di una consulenza ortopedica oppure siete a caccia di un metodo per prendervi cura della mente? La risposta a tutte queste domande è molto semplice: è sufficiente recarsi nello Studio CD Osteopatia. Stiamo parlando di una realtà affermata, di un centro polispecialistico dove sono attivi medici, professionisti e operatori qualificati nell’area sanitaria e non solo, con in comune la giovane età e un’abbondante dose di entusiasmo ed energia. In prima fila c’è il Dottor Daniele Cinacchi, osteopata e titolare dello studio: «C’è grande collaborazione fra di noi, la totale disponibilità con i pazienti e stiamo lavorando per proporre l’offerta più ampia possibile - ha spiegato - l’obiettivo è anche fornire dei prezzi contenuti per i servizi erogati, mantenendo sempre elevatissima la professionalità».

Il Dottor Cinacchi attualmente svolge l’attività di osteopata nei propri studi di Erba e Milano (anche presso il Centro Medico Sant’Agostino), è docente al TCIO (Take Care Istituto Osteopatia) del capoluogo lombardo nell’ambito clinico, ha partecipato al progetto di ricerca UNIMI (Università degli Studi di Milano) in ambito odontoiatrico e ha perfezionato la sua formazione frequentando un Corso avanzato nell'ambito della respirazione primaria o biodinamica, un approccio evoluto dell’osteopatia.

Il suo studio, proprio per la natura ampia ed olistica dell’osteopatia, collabora con diverse altre figure sanitarie, come l’ortopedico, l’odontoiatra, lo psicologo, il podologo, il geriatra e il massofisioterapista.

L’elenco delle professionalità espresse nel centro erbese potrebbe continuare parecchio: si tratta di un vero e proprio team al servizio dell’utente per la sua salute, un nucleo di risorse operanti con l’obiettivo di far star meglio la persona, regalandole benessere e salute nel suo insieme. A partire dai trattamenti osteopatici, fino ad arrivare alla ginnastica rieducativa, passando per un percorso gravidanza (corsi pre-parto, consulenze ostetriche, psicologiche, osteopatia in gravidanza e neonatale) oppure focalizzandosi sull’agopuntura: poi si può continuare con la scelta dell’alimentazione, delle discipline orientali (shiatsu, yoga, qi gong, thai massage, riflessologia facciale e dinamica del respiro), del training autogeno, dell’ortottica, della psicoterapia e della psicomotricità.

Inoltre lo studio è sempre alla ricerca di novità, di approcci innovativi, di soluzioni tecnologiche e funzionali: tra queste la dentosofia (un’autoterapia guidata in cui il paziente, accompagnato dal dentista, lavora di sua iniziativa e volontà per il recupero delle funzioni neurovegetative, ossia respirazione, deglutizione, masticazione, fonazione, che rappresenta una valida alternativa alla pratica ortodontica), l’Elettro Neutro Feedback (elettromedicale di nuova generazione atto alla riabilitazione e alla risoluzione di problematiche fisiche) e la medicina PNEI (acronimo di Psico Neuro Endocrino Immunologia; si tratta di quella scienza che studia le comunicazioni bidirezionali esistenti tra mente e corpo).

Un sapere infinito, reso ancora più efficace e utile dal fatto di essere condiviso, avendo come unico obiettivo e motore primario la salute complessiva delle persone.

Per tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito www.osteopatia-cd.it, la pagina Facebook Studio CD Osteopatia, chiamare il 366.5401095, scrivere a studio.cd.osteopatia@gmail.com o recarsi direttamente a Erba, in via Mazzini 18/B.

