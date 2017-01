Ancora un incontro con Giuseppe Gagliano, presidente del Cestudec, Centro Studi Strategici, per parlare dei più importanti saggi di intelligence economica oggi disponibili in libreria.

In primo luogo presidente ci dica chi è l’autore del saggio appena edito da Fuoco Edizioni casa editrice romana diretta da Luca Donadei.

«Eric Delbeque è Direttore del Dipartimento d’Intelligence strategica Sifaris,membro del Consiglio superiore per la formazione e la ricerca strategica,docente presso il Centro studi avanzati del Ministero degli Interni. Insomma un protagonista autorevole della riflessione strategica francese e naturalmente un buon amico di Christian Harbulot».

Cosa intende l’autore per patriottismo economico?

«Nella introduzione al saggio Delbeque lo interpreta come bisogno politico di regolare gli effetti sociali e culturali dell’evoluzione dell’attività commerciale, industriale e finanziaria. È evidente che l’evocazione (ma si dovrebbe parlare piuttosto di invocazione quasi fideistica da parte di ideologi ostinati) della mano invisibile, tanto cara a Adam Smith, non è sufficiente a mettere in mora un intervento legittimo e necessario dello Stato, nella sfera economica».

Ci vuole illustrare questa tesi con esempi concreti?

«Guardi Delbeque fa riferimento nel saggio ai casi Enron, Worldcome, Tyco, Ahold, Vivendi Universal e Parmalat,oltre alla crisi dei sub prime che ha scosso gli hedge funds nell’estate del 2007 casi che testimoniano di questo bisogno di regolazione politica del mondo degli affari, che non vuole tradursi in compressione del dinamismo economico e della capacità di iniziativa delle imprese, ma in un inquadramento etico dell’universo degli affari,in modo tale che esso non sia una giungla, regolata dalla sola legge del più forte».

Quale dovrebbe essere dunque lo scopo del patriottismo economico?

«Il suo obiettivo deve essere quello di creare un meccanismo di regolazione e incoraggiamento dell’attività economica,che permetta di assicurare alla Nazione alcune ricadute positive dello

sviluppo delle imprese in termini di crescita e di impiego, fare sì che i centri decisionali maggiori di tali aziende restino sul suolo nazionale e garantire il mantenimento in patria delle attività economiche strategiche,indispensabili a preservare la capacità decisionale dello Stato».

Ma esistono delle condizioni sine qua non?

«Certamente. La prima è che le iniziative pubbliche non devono assumere la forma di misure di interdizione contro i flussi di merci e capitali, in quanto né il protezionismo, né la rigida limitazione degli investimenti possono costituire opzioni serie e credibili. Gli scambi di prodotti e gli investimenti devono invece seguire regole di condotta, basate sulla reciprocità, in modo tale che la lotta commerciale si svolga ad armi pari. La seconda condizione è che bisogna sempre tenere a mente che la migliore difesa è l’attacco».

Che ruolo hanno allora la globalizzazione e l’innovazione?

«Nelle società caratterizzate dalla velocità e dal movimento ogni progresso non è che un’acquisizione temporanea e relativa. L’agente di quella distruzione creatrice, tanto cara a Schumpeter, è precisamente l’innovazione: farla nascere autorizza lo sviluppo di un modello capitalistico di tipo darwiniano, in cui sopravvive chi riesce a adattarsi. Qualunque sia il giudizio di valore che ne diamo, dobbiamo essere consapevoli che la rinuncia all’innovazione equivale alla propria scomparsa, in quanto il consumatore reclama cose sempre nuove e la vita commerciale dei prodotti, negli ultimi tre decenni, si è accorciata. Ai tempi delle Trenta Gloriose, l’innovazione era meno importante,in quanto gli operatori economici di ogni Paese erano esposti a una concorrenza limitata, stante l’isolamento del mondo comunista dal resto della comunità internazionale. Anche l’intensità della pressione di alcuni concorrenti nazionali era ridotta, poiché era possibile una coesistenza sul territorio nazionale, il tutto attraverso la realizzazione di profitti soddisfacenti, nel quadro di un sistema produttivo che non subiva ancora le costrizioni del capitalismo finanziario. Oggi, al contrario, la globalizzazione, cioè l’internazionalizzazione degli scambi e l’apertura delle frontiere, la deregolazione dei mercati finanziari e l’emersione di nuovi soggetti, all’interno del commercio mondiale, in particolare

Cina e India, hanno dato alla concorrenza commerciale internazionale un ritmo frenetico. Non è più possibile stare sul mercato senza rinnovarsi. La collaborazione fra pubblico e privato deve avere ad oggetto l’intelligence economica, vale a dire la protezione delle informazioni strategiche utili agli operatori economici».

Quindi il patriottismo economico non vuole attuare alcuna restrizione economica?

«Certamente. Infatti autori come Delbeque non hanno mai reclamato misure di restrizione commerciale ma hanno al contrario rivendicato la reciprocità dell’apertura dei mercati stranieri, la messa in sicurezza delle imprese nazionali che operano in settori strategici, politiche di sostegno all’esportazione e alla competitività del tessuto industriale nazionale ed europeo».

