Gli amanti della buona tavola e quelli del «bere bene» senz'altro conoscono Giacalone vini e prodotti tipici. A Orsenigo, nel negozio di via Fermi 79, infatti, l'attività si fa apprezzare ogni giorno per la continua ricerca di cose buone e originali da portare in tavola. «Quello che ci interessa presentare oggi - afferma Antonella - Sono le nostre colombe artigianali. Prodotte da un panettiere di Sondrio (lo stesso che ci fornisce i panettoni a Natale), preparate con ingredienti selezionati, nel rispetto della tradizione, in diverse varietà: classica, al cioccolato e con la marmellata di albicocche». Le nuove colombe pasquali proposte da Giacalone sono così buone che, per dare a tutti l'opportunità di assaggiarle, i titolari hanno deciso di organizzare una degustazione: «Avrà luogo oggi, sabato 8 aprile, dalle ore 15 alle 18. Sarà l'occasione per degustare il tipico dolce di primavera e, perché no, di brindare con il nostro prosecco e con vini da dessert».

Giacalone non propone solo prodotti alimentari: «In realtà questo negozio è nato per vendere vino sfuso - conclude Antonella - Abbiamo 28 spine con altrettante varietà da tutta Italia. E per chi non vuole fare fatica, abbiamo anche le bottiglie già confezionate. Se state cercando l'abbinamento giusto per le portate del menù di Pasqua, venite da noi, proveremo a darvi il consiglio gusto! Infine, a chi vuol assaggiare specialità uniche e introvabili, consigliamo di acquistare i nostri formaggi della Valsassina, le slinzeghe di Chiavenna, i salami dell'Oltrepò e tutto quanto, in negozio, proponiamo all'attenzione dei buongustai».

Da Giacalone, infine, anche un ampio assortimento di birre artigianali, dedicate ai veri intenditori.

Il negozio è aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Sulla pagina Facebook "Giacalone vini e prodotti artigianali" tutte le ultime novità in fatto di cose buone da mangiare (e da bere) disponibili nel punto vendita!

Da tutto lo staff i migliori auguri di buona Pasqua.

Via fermi, 79

Orsenigo

Tel. 031.4295876

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Erba"

Edizione digitale