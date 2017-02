State pensando alla possibilità di una valutazione della rendita catastale del vostro immobile? Lo Studio Tecnico Mario Muscari propone questo servizio gratuitamente (sia per i residenziali che per gli industriali), permettendo dunque di valutare il possibile risparmio in termini economici. Questo è dovuto anche all’introduzione nel febbraio 2016 di una normativa per la rivalutazione della rendita catastale immobiliare.

La realtà di Erba è nata per dare una risposta seria, certa e professionale a tutte le problematiche inerenti il campo patrimoniale (fabbricati e terreni) per la loro gestione, realizzazione e manutenzione.

Per soddisfare una sempre più crescente richiesta di professionalità e specializzazione, lo studio si avvale di una formazione professionale continua certificata e della collaborazione di avvocati, notai, geologi e architetti, dall'alto profilo professionale.

«Oggi forniamo al privato cittadino, aziende, enti e pubbliche amministrazioni, servizi di qualità, avvalendoci dell'utilizzo di strumentazioni evolute - ha spiegato il geometra Mario Muscari, alla guida di uno studio con un forte know-how maturato in anni di esperienza sul campo - la nostra missione è rendere servizi di qualità eccellenti a costi contenuti».

Lo Studio Tecnico MM offre molteplici servizi dedicati ai privati, i quali necessitano spesso di assistenza tecnica sia in ambito edile che in quello tecnico-legale, alle società che investono nel campo immobiliare, alle imprese edili ed ai liberi professionisti non specializzati in alcuni settori del complesso e variegato mondo normativo.

Grazie ad un rapporto diretto con il cliente, al costante aggiornamento sulle normative e sulle tecniche costruttive, lo Studio Tecnico MM garantisce un servizio nel pieno rispetto delle tempistiche fissate ed è in grado di assicurare soluzioni di reale efficacia e fattibilità.

Ecco dunque che la realtà di Mario Muscari si occupa di titoli abilitativi, progettazione e direzione lavori, ma anche di pratiche catasto terreni di nuovo catasto edilizio urbano, oltre che di sicurezza cantieri, certificazioni energetiche e consulenza tecnico-legale.

Per tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito www.geometramuscari.it, chiamare lo 031.9610177, il 338.5815494, scrivere a info@geometramuscari.it o a mario.muscari@geopec.it o recarsi direttamente a Erba, in via Mazzini 82.

