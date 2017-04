Da Age Group è iniziato il count down in vista della grande inaugurazione del nuovo negozio di fiori Age Verde in via Roma 30, domenica 23 aprile.

«Come tutte le nuove esperienze anche questa ci riempie di entusiasmo - spiega Elisabetta Maccioni, che con la famiglia gestisce le diverse attività di Age Group - Finalmente la clientela avrà un nuovo punto di riferimento, caratterizzato da una forte vena creativa ed artistica, a cui rivolgersi nel momento in cui avrà la necessità di ricorrere al fiorista per un semplice presente, per una composizione floreale semplice ma originale, o per addobbi veri e propri realizzati dal nostro floral designer Ignazio Maccioni, titolare, da sempre attento a ogni novità».

Negli anni l’attività di Lurago ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante nell’ambito della creazione di spazi verdi e fioriti: «Credo che la nostra forza sia la continua voglia di apprendere cose nuove, di crescere e aggiornarci - riprende Betty - Cerchiamo di raccogliere gli stimoli che arrivano dalla clientela per trasformarli in realtà».

E’ successo così, per esempio, per l’introduzione del «verde stabilizzato» per arredare casa: «Abbiamo voluto aprire nuovi orizzonti ad architetti, arredatori e semplici appassionati - spiega la professionista - Mio padre, da sempre al lavoro in Age Verde, hanno individuato questo nuovo materiale perfetto per chi desidera ricreare tra le mura di casa un piccolo angolo di giardino, oppure per personalizzare e impreziosire, per esempio con muschi e licheni, quadri, sculture e altre opere d’arte».

Ed è successo così anche quando Age Verde ha attivato l’e-commerce: «Abbiamo istituito questo servizio - riprende Elisabetta - perché non sempre si ha il tempo di recarsi dal fiorista. Chi desidera fare un omaggio floreale senza uscire dall’ufficio o da casa può tranquillamente connettersi al nostro sito www.age-group.it per spedire fiori ovunque in Italia e nel mondo.

Basta un “click” per inviare fiori freschi in ogni momento! Naturalmente, on-line si troverà il catalogo da consultare per scegliere i fiori da inviare a domicilio entro la data stabilita. L’impegno di fiducia del nostro esperto staff garantisce sulla freschezza del prodotto, sulla sua qualità e, naturalmente, anche sulla consegna a domicilio!».

Age verde, dunque, offre solo il meglio sia on-line, sia nell’ambito della realizzazione e manutenzione di giardini, sia, infine, nel nuovo negozio che dal 23 aprile, dopo l’inaugurazione, sarà a disposizione della clientela in via Roma 30.

Dedicato a chi ama le cose belle, come sempre quando Age Group entra in azione!

Per info: 349.0780665

