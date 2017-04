Ringraziando tutte la clienti che hanno aderito alla body week ,Ivana ed Anita vi aspettano sempre per proporvi i nuovissimi trattamenti in esclusiva per continuare a prendersi cura del proprio corpo ed arrivare alla prova bikini in splendida forma.

Quest’anno in abbinamento alla fantastica apparecchiatura ICOON dai risultati già consolidati lo scorso anno, ecco la super novità DIETETIK il primo trattamento dimagrante per le cellule adipose.m «Oggi sappiamo che la cattiva alimentazione e la mancanza di esercizio fisico sono all’origine dell’aumento di peso - spiegano le due operatrici di bellezza - Il mondo moderno è caratterizzato dell’aumento del numero dei fast food, e dal consumo di prodotti alimentari industriali, che contengono troppi glucidi e acidi grassi saturi o trans, cioè tossine per le nostre cellule adipose e principale causa della formazione della cellulite. DIETETIK agisce sui danni provocati dagli acidi grassi trans negli adipociti e aiuta il tessuto adiposo a ritrovare l’omeostasi,quindi favorisce la riduzione della sua espansione.

Infine, super promo per chi vuole agire sull’eliminazione dei liquidi proponiamo CELL SOD il primo integratore per contrastare la cellulite. In omaggio la tisana anticellulite e, per chi vuole aggiungere un attivatore per l’abbronzatura e controllare il peso, SLIMBRONZE. Con quest’ultimo in omaggio la tisana bronze ideale per chi soffre di eritema solare.

In più, tante altre novità, solo nel noto centro estetico di Ivana e Anita!

