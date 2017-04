Con la Settimana della Body Week inizia ufficialmente la stagione per prendersi cura del proprio corpo. L’obiettivo è quello di arrivare pronti alla prova costume, sfruttando anche i numerosi trattamenti in arrivo che permettono di agire più specificatamente su ogni problematica.

In particolare, le nuove proposte agiscono in integrazione a quelle già note ed efficaci. Cosa prediligere per la «remise-en-forme»? Ivana e Anita del Centro Estetico Il Castello propongono i decotti Tisanoreica.

Si parte da quello Depurativo che ha un effetto sul fegato, intestino e stomaco come preparazione per poi passare a quelli più specifici come Gambe in forma per problemi di circolazione, Anticellulite per eliminare i liquidi in eccesso Snellente per eliminare sia i liquidi che agire sul’assorbimento dei nutrienti, Riducente che agisce sulla metabolizzazione dei grassi e dei carboidrati e tante altre.

A questa vasta gamma di tisane già pronte all’uso, si è aggiunta la linea di integratori Erbomech. Spaziano dal Liberty per l’intestino pigro, al Nutriderm per pelli secche anti-age, dal Depurativo sia per l’organismo sia per la pelle grassa acneica, al Multivitaminico ricco di vitamine e minerali. E poi c’è Relax per chi ha problemi di sonno o ansia e tanti altre ancora.

Ma il punto di forza è Adistop, progettato per l’equilibrio del peso corporeo, che favorisce il metabolismo dei lipidi e il controllo del senso di fame in promozione con la tisana snellente al 50%.

Cosa aspettateNon c’è da aspettare oltre. E’ bene contattare subito il Centro Estetico Il Castello per poter provare il trattamento delle Body week e richiedere, in questa occasione, ogni informazione su eventuali trattamenti personalizzati per le proprie esigenze.

Via Zara 6

Inverigo

Tel. 031.3590024

