E' primavera, Segrino Verde vi aspetta. Garden e vivaio operativo dal 1985, nella grande area a disposizione della clientela offre tanti prodotti come piante da frutta, piante da orto, da balcone e da appartamento, oltre a un grande assortimento di stagionali e di gerani per fare di ogni angolo verde uno spazio variopinto e colorato, fiorito per tutta la stagione. «Abbiamo anche oggettistica e complementi, terricci, vasi, ciottoli, fontane di granito e moderne, statue e pagode per i giardini Zen - affermano i responsabili - Per chi ha il pollice verde, inoltre, ecco bulbi e sementi pronti per essere utilizzati. Il nostro staff, con anni di esperienza nel settore, è a disposizione di tutti i clienti che desiderano informazioni per utilizzare al meglio quanto proponiamo nel garden».

Ampio anche l'assortimento di fiori recisi e infinite le proposte dei fioristi che, con fantasia e perizia, sono in grado di addobbare ogni ambiente assecondando i desideri della clientela: «Matrimoni e ogni altra cerimonia saranno indimenticabili grazie al loro contributo - spiegano i responsabili - Disponiamo inoltre di squadre di operai e giardinieri che possono intervenire per la manutenzione del verde (dal terrazzo al grande parco) e siamo in grado di progettare e realizzare spazi verdi».

Prima di salutarci da Segrino Verde ci ricordano che saranno presenti a Primavera Erba con uno stand fino a domani, domenica 9 aprile, proponendo alla clientela un vasto assortimento di fiori e piante aromatiche.

Via Beccaria 1

Erba - Tel. 031.64037

