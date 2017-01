grande soddisfazione per il Punto Enel Negozio Partner Hellotecno di Erba per i numerosi riconoscimenti e gli apprezzamenti manifestati dalla clientela.

A parlarne Luca Visconti, responsabile del negozio che dal 2012 è diventato il punto di riferimento per l’energia elettrica e il gas della clientela Erbese. «Da sempre abbiamo puntato su professionalità e qualità nel rapporto con tutti i nostri clienti e i risultati ne sono la conferma».

Ma ora presso il negozio di Via Leopardi 24/C l’offerta si è ulteriormente arricchita.

Quali sono le novità?

«Il nostro Punto Enel rappresenta un importante punto di riferimento sul territorio, attraverso il quale i cittadini hanno a disposizione un ampio ventaglio di proposte e opportunità di risparmio con il supporto di personale altamente qualificato. Tantissimi i servizi offerti: tra questi, l’attivazione di contratti luce e gas, informazioni sullo stato dei pagamenti e sui consumi, consulenza sulle offerte commerciali più adatte alle proprie abitudini. Ma non solo: accanto ai servizi tradizionali, i consulenti saranno a disposizione dei clienti per consigliare le migliori soluzioni per l’efficienza energetica di abitazioni e imprese. Tra questi, anche l’ultima novità targata Enel: E-GOODLIFE, il nuovo kit che rende la casa intelligente e che permette il monitoraggio e la gestione dei consumi elettrici. Con E-goodlife i nostri clienti avranno l'opportunità di gestire l’abitazione da smartphone o tablet, grazie alla comoda e semplice app. Il kit è composto da una serie di dispositivi: prese intelligenti, rilevatori di consumi, sensori di movimento e che indicano chiusura e apertura di porte e finestre, una webcam. Strumenti, questi ultimi, che permettono un completo monitoraggio e controllo in remoto dell’abitazione e del suo contenuto. Il cliente sarà quindi connesso in tempo reale alla propria casa e ai propri famigliari. Inoltre, l’app e-goodlife semplifica ulteriormente la vita fornendo una piattaforma di servizi completa che permette di ordinare la spesa online, ricevere aggiornamenti su condizioni meteo, traffico e partecipare a vere e proprie sfide a premi sul risparmio energetico».

E presso il vostro punto quali altri servizi offrite?

«Tantissimi i servizi offerti: ENEL OK IMPIANTO a garanzia di un impianto elettrico sicuro ed efficiente ed ENEL OK CALDAIA che offre un’assistenza completa con il rilascio del “Bollino BLU” e del libretto di impianto obbligatorio; l’offerta si completa con ENEL OK CLIMA per garantirsi l’assistenza tecnica in caso di guasto e la pulizia di tutte le componenti. Ricordiamo la Carta Vantaggi Enelmia che consente ai clienti di risparmiare sino a 500 € all’anno e delle nuove vantaggiose offerte sul prezzo del GAS, attivabili per tutti i clienti della zona».

«Grande successo anche per le Lampade a LED - a spiegarlo questa volta è Emanuela, consulente del Punto Enel - Le lampade LED di Enel, oltre ad avere una durata media di 15 anni, riducono fino al 90% i consumi di energia rispetto alle tradizionali lampade ad incandescenza. Tutti i prodotti offerti, a cui si aggiungono anche la vendita e l’installazione di caldaie e climatizzatori ad alta efficienza energetica, sono rateizzabili in piccole quote direttamente sulla bolletta».

Riguardo la mobilità elettrica, cosa offrite?

«Il cliente da noi può scegliere la sua bicicletta elettrica a pedalata assistita tra una gamma di altissima qualità. Tutti i modelli sono dotati di batteria estraibile al litio che con un peso inferiore garantisce una maggiore facilità e riserva di ricarica. Una volta scelta, la bicicletta verrà consegnata comodamente a casa. Ma non è tutto: presso il nostro negozio il cliente può scoprire anche la nuova gamma di asciugatrici, lavatrici e frigoriferi a basso consumo, in classe A++/A+++. Anche questi prodotti includono il servizio di consegna gratuita a domicilio e la rateizzazione in bolletta senza acconto».

Per scoprire l’intera nuova gamma di servizi, al cliente non resta che farci visita al Punto Enel Negozio Partner di Erba (CO) in Via G. Leopardi, 24/C. E per i lettori che verranno con copia del giornale abbiamo riservato anche un simpatico omaggio!

Per informazioni:

info@hellotecno.it

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Erba"

Edizione digitale