Gli erbesi sanno che quando hanno l’esigenza di chiedere un consiglio sulla gestione del proprio verde possono tranquillamente fare affidamento su Consorzio Agrario & Garden di via Resegone.

In modo particolare, sono sempre più numerosi coloro che si recano nel centro specializzato per chiedere consigli e acquistare prodotti per la creazione e manutenzione del prato in giardino: «Siamo leader della produzione di prato in zolle da oltre 20 anni - affermano in sede - Per questo motivo da noi si trova ogni prodotto per la manutenzione di quest’ultimo. Già 12 anni fa abbiamo deciso di proporre ai nostri clienti il robot tagliaerba, insostituibile aiutante di tutti coloro che, soprattutto a causa della propria attività professionale, hanno poco tempo da dedicare alla rasatura del manto erboso.

Da sempre vendiamo e installiamo robot delle migliori marche fornendo contestualmente assistenza sette giorni su sette. Nei 12 anni di operatività, crediamo sia giusto motivo di orgoglio sottolineare che abbiamo venduto più di 500 robot: un risultato che riteniamo essere del tutto straordinario».

Oggi Centro Agrario & Garden propone più di 30 modelli alla clientela, garantendo anche il rimessaggio invernale: «Non solo - riprendono i responsabili - diamo anche l’aggiornamento software gratuito e, prima della della vendita, effettuiamo un sopralluogo senza impegno per verificare le caratteristiche del prato da rasare. Ricordiamo poi che adottiamo sempre la politica dei prezzi chiari e che l’assistenza e la garanzia sono comprese nel prezzo per due anni. Infine, le nostre installazioni avvengono sempre entro 8 giorni dall’ordine e qualora si desiderasse un usato, tutti i robot che proponiamo sono sempre garantiti e collaudati».

Consorzio Agrario & Garden è in via Resegone a Erba

(Tel. 031.641415).

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Erba"

Edizione digitale