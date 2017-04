E' risaputo che bellezza e benessere cominciano a tavola, ma non sempre ce ne ricordiamo. Così finisce che spesso cediamo alla tentazione di alimentarci con cibi comodi e già pronti, di origine industriale e non sempre verificata, piuttosto che privilegiare i prodotti dell'orto biologici e biodinamici che la natura ogni giorno ci servirebbe su un piatto d'argento, se solo ci prendessimo la briga di trovare un po' di tempo in più per la loro preparazione. «E' vero che la frenesia dei nostri giorni spesso ci impone di fare in fretta, ma questo non significa che non possiamo dedicare un po' di tempo alla scelta di frutta e verdura sani e naturali, sempre più copiosi con l'avanzare della bella stagione - spiega Monica Colombo di QiBio - Nella mia cella frigorifera stanno arrivando rapanelli rossi, catalogne verdi e rosse, zucchine non di serra, presto saranno disponibili peperoni e melanzane, tra maggio e giugno ecco le fragole (quelle che vedete in giro adesso arrivano dalla Spagna, ndr), prugne, albicocche e pesche e pesche noci. La natura ci regala frutta e verdura in quantità, a noi spetta solo il piacevole compito, se non possiamo raccoglierla direttamente dall’orto, di scegliere il meglio nei negozi di fiducia. Personalmente in QiBio da sempre propongo un reparto di ortofrutta molto ben rifornito con prodotti biologici e biodinamici di un'azienda certificata con l'obiettivo di dare una valida alternativa alla mia clientela. Tra gli integratori consiglio di privilegiare ananas e garcinia cambogia dalla potente azione depurativa, mentre con la linfa di betulla (prodotto fresco) riusciremo a drenare il fegato e i reni, alleviando la ritenzione idrica e intervenendo, così, sulla cellulite. C'è poi la linea Alchemilla con creme e preparati sempre contro la cellulite e per proteggere la pelle dall'esposizione al sole. A tal proposito sono utili anche olio di cocco, olio di monoj e il bagnoschiuma rinfrescante alla menta. Per lavorare contro il ristagno linfatico possono essere anche servire, infine, un buon trattamento shiatsu e il chinesiotaping con gli appositi cerotti. Infine, ci si conceda una buona tisana o, se non si ha voglia di prepararsela, apposite goccine. Per informazioni sui prodotti e per i trattamenti con operatori olistici Monica Colombo di QiBio vi aspetta nel suo punto vendita di via Pascoli 15.

Via Pascoli, 15

Erba

Tel. 031.642238

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Erba"

Edizione digitale