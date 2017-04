Durante l’inverno, mentre la natura si riposa, sotto il terreno e in angoli particolarmente protetti dormono anche le larve degli insetti che più degli altri, a partire dalla primavera, infastidiranno e talvolta pregiudicheranno la fioritura. Cocciniglie e altri sgraditi ospiti, infatti, senza i dovuti accorgimenti torneranno a proliferare in giardino, producendo fastidi alla vegetazione e alle persone.

Come intervenire?

Molto utilizzato in questo periodo e in tutti i mesi invernali è l’olio bianco, un olio minerale purificato molto efficace per combattere proprio le forme svernanti degli insetti, soffocandoli.

Non essendo altamente nocivo e avendo un effetto poco duraturo nel tempo, questo insetticida è ammesso anche nell’agricoltura biologica. In genere si diluisce al 1-2% con acqua, ovvero ogni litro di acqua si aggiungono circa 10-20 ml di olio bianco.

Applicandolo si farà attenzione a vaporizzare tutta la pianta, compresi il fusto e le foglie.

Si entrerà anche negli anfratti per essere certi di irrorare tutte le larve presenti.

Per evitare che possa creare fastidi a insetti utili alla vita in giardino, questo insetticida si utilizza in inverno, entro la fine di marzo, prima delle fioriture.

Se i fiori di marzo e quelli di aprile sono già sbocciati, l’irrorazione avrà luogo verso sera, quando le temperature si saranno sensibilmente abbassate.

Qualora l’infestazione sia molto consistente, per incrementare l’efficacia del trattamento si unirà all’olio bianco anche un prodotto a base di piretro, attivo per contatto, evitando accuratamente l’irrorazione sulle piante in fiore.

Attenzione agli animali domestici: l’olio bianco infatti è innocuo per l’uomo (nel senso che solitamente non presenta gravi effetti collaterali in caso di contatto con la cute), tuttavia non è certo salubre.

Quindi un cane o un gatto che entrassero in contatto con la sostanza potrebbero riportare conseguenze.

