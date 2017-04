Quattro anni per LaBà, salone di hair-style a Erba sopra il supermercato Famila. «Quattro anni bellissimi - spiega Barbara, la titolare - che abbiamo vissuto tutto d’un fiato, sempre sulla cresta dell’onda. Ringrazio la clientela per la fiducia che ci ha sempre assicurato e per l’apprezzamento espresso quotidianamente ai nostri servizi. Ringrazio il mio staff che fin dall’inizio ha impegnato energie e volontà per crescere professionalmente. Oggi LaBà è una realtà imprenditoriale con tre dipendenti che ogni giorno servono decine di clienti. Sono molto felice dei risultati che abbiamo raccolto e, fin da ora, annuncio che lavoreremo con la stessa voglia anche in futuro per continuare a essere vicini alla clientela». Barbara è un brillante esempio di imprenditorialità femminile tenace e con la giusta propensione al rischio: «In effetti - racconta la responsabile - ho scelto di aprire la mia attività in un momento non proprio florido per l’economia. Nonostante questo, con entusiasmo, impegno e dedizione i risultati sono arrivati. Oggi, grazie ai continui aggiornamenti, alla selezione accurata dei prodotti che utilizziamo e alla professionalità di ognuno di noi possiamo dare risposte concrete a tutte le richieste. Trattamenti per il benessere dei capelli, lavori tecnici, tagli e acconciature sempre personalizzati ma attenti alle tendenze del momento da noi sono all’ordine del giorno. Un occhio particolare lo riserviamo alle spose: per loro, proprio di recente, abbiamo predisposto la nostra nuova collezione di raccolti». Barbara e il suo staff aspettano amici e clienti il 5 aprile per brindare insieme!

Via Delle Grigne 11 - Erba

Tel. 031 641187

