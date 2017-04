Sun Light sempre più vicina alla propria clientela con nuovi prodotti e, soprattutto, nuovi dispositivi per la bellezza e il benessere. Questa settimana vorremmo sottolineare l’efficacia del nuovo lettino abbronzante, già operativo e delle nuove docce solari che arriveranno presto. I macchinari in fase di installazione sono dotati di nuove tecnologie, sviluppate durante 5 anni di approfondite ricerche. Sono prodotti innovativi ed esclusivi che associano alla bellezza dell’abbronzatura gli effetti positivi del collagene. Quest’ultimo idrata la pelle e garantisce un utile apporto di proteine all’epidermide rassodandola, donandole elasticità e contrastando l’invecchiamento. Per la prima volta dei dispositivi abbronzanti accarezzano la pelle senza causarle danni: «Anzi - riprendono dalla sede erbese - In poche sedute il metabolismo si riattiva e l’aspetto della pelle migliora visivamente su tutto il corpo.

La combinazione benefica ed esclusiva di componenti ricercati e di alta qualità, unita al colore rosso dei tubi, rende ogni seduta abbronzante un’esperienza unica e duratura».

Sun Light lancia il nuovo lettino, le docce e le lampade viso senza ritoccare i prezzi in alcun modo: tra l’altro restano invariate anche le formule di abbonamento che prevedono una seduta in omaggio ogni cinque, e ben tre se la formula prescelta è quella da dieci».

Per informazioni e appuntamenti, Sun Light vi aspetta ogni giorno nella sede di in via Diaz 6. E’ anche possibile chiamare il numero di telefono 031.643521.

