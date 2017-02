Da domani, martedì 21 febbraio, iniziano gli eventi in programma nella città di Erba. Il primo appuntamento è al Cinema Excelsior alle 21, col cineforum del film Snowden di Oliver Stone. Venerdì 24, invece, sarà possibile tuffarsi nella lettura con “Appunti di storia” riguardo alla Guerra Fredda a cura del professor Salvalaggio, presso la Libreria di via Volta. Lettura protagonista anche per sabato 25 febbraio. Alle 10, presso la Libreria di via Volta, “Laboratorio e lettura” per i bambini dai 18 ai 36 mesi con l’associazione Colapesce. Dalle 16 doppio appuntamento nella biblioteca di via Joriati, prevista infatti una lettura per i bambini con le volontarie del progetto “Nati per leggere” e l’inaugurazione della “Mostra fotografica flora, fauana e ambiente del Parco dei Colli Briantei”. Visitabile fino al 4 marzo negli orari di apertura della biblioteca. Dal 25 al 26, spazio anche ad Erba Elettronica al Centro Lariofiere.

