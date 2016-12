Anche nel mese di gennaio nella città di Erba ci sono in programma diversi eventi già per la prima settimana. Fino all’8 di gennaio sarà possibile visitare la mostra dei presepi in via Padre Monti mentre fino al 22 gennaio in Villa Ceriani sarà possibile visitare l’esposizione presepe a cura dell’associazione “Gli Amici del Presepe”. Il 6 gennaio la festività dell’Epifania si potrà festeggiare con “La befana dei pompieri” in piazza prepositurale dopo la messa delle 10. Sempre il 6 gennaio dalle 20.30 presso l’Oratorio dei Re Magi Largo San Paolo della Croce avverrà la Santa Messa dell’Artista con la partecipazione del “Teatrino di Noi”.

